***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2023 11:18
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CANTE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175283
BIST
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14:006.600
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -4,85
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0026,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0371
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0029,8925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1701
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
14:001.708,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.708,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler13:56
|GSDHO
|4,51
|451.819.512
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|36.046.784
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|IPEKE
|40,12
|390.598.089
|% 9,98
|
|OYAYO
|40,98
|14.890.569
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|473.688.495
|% -9,98
|
|YEOTK
|130,80
|1.011.019.623
|% -9,04
|
|GESAN
|84,00
|1.597.908.571
|% -8,15
|
|ADEL
|274,20
|129.154.525
|% -8,02
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|ASTOR
|94,70
|3.755.989.700
|% -5,30
|
|KOZAL
|27,02
|3.468.865.581
|% 5,96
|
|THYAO
|217,90
|2.618.093.250
|% 0,28
|
|EREGL
|37,48
|2.508.538.858
|% 1,13
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|CANTE
|16,61
|2.413.822.048
|% -3,49
|
|KOZAL
|27,02
|3.468.865.581
|% 5,96
|
|ODAS
|10,26
|1.164.195.270
|% 4,06
|
|EKGYO
|8,24
|950.847.855
|% 0,61
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9506
|26,9562
|% 0,14
|
|Euro
|29,8700
|29,8900
|% 0,56
|
|Sterlin
|34,7209
|34,8950
|% 0,30
|
|Frank
|31,1406
|31,3282
|% 0,37
|
|Riyal
|7,1637
|7,1996
|% 0,10
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|9,03
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.709
|8,38
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.128
|11.211
|39,00
|
|Yarım
|5.555
|5.631
|19,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,38
|21,41
|0,04
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,81
|