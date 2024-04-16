***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 10:04
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272504
BIST
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10:439.577
En Düşük
|Değişim
|: -1,07%
|| -103,30
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.563
En Yüksek
9.646
10:4332,4538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0428
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,4890
En Düşük
32,3337
10:4334,5000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0058
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,5518
En Düşük
34,3902
10:432.474,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -9,00
|Açılış
|: 2.474,19
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.471,16
BIST En Aktif Hisseler10:41
|UFUK
|379,50
|11.829.502
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|1.154.938
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|202.950.108
|% 9,92
|
|KLNMA
|17,00
|297.789
|% 9,61
|
|RYGYO
|33,40
|129.648.488
|% 9,01
|
|GRNYO
|11,61
|10.546.408
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|17.998.417
|% -9,96
|
|DENGE
|2,67
|61.675.390
|% -9,80
|
|ATAGY
|13,10
|3.026.171
|% -7,62
|
|SAMAT
|52,20
|6.693.365
|% -6,79
|
|ENTRA
|15,56
|2.938.477.992
|% -3,35
|
|THYAO
|295,00
|1.589.335.733
|% -1,17
|
|ISCTR
|12,53
|1.255.748.291
|% -1,42
|
|YKBNK
|30,52
|1.006.988.339
|% -3,42
|
|TUPRS
|184,10
|890.969.591
|% 0,60
|
|ENTRA
|15,56
|2.938.477.992
|% -3,35
|
|ISCTR
|12,53
|1.255.748.291
|% -1,42
|
|ZOREN
|5,90
|383.554.604
|% 0,34
|
|YKBNK
|30,52
|1.006.988.339
|% -3,42
|
|KOZAL
|24,88
|790.525.184
|% 1,55
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4450
|32,4538
|% 0,13
|
|Euro
|34,4866
|34,5000
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,2431
|40,4449
|% -0,07
|
|Frank
|35,4152
|35,5928
|% -0,24
|
|Riyal
|8,6265
|8,6698
|% -0,00
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,39
|28,42
|% 0,66
|
|Platin
|964,07
|965,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,94
|1.019,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,52
|90,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.370,78
|2.371,13
|% 0,66
|