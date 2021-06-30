***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2021 17:07
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2021 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine, bu hususun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945150
BIST
17:261.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,85
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
17:268,6952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0387
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:2610,3301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0675
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
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10,4294
En Düşük
10,2728
17:26491,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,78
|Açılış
|: 491,78
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:25
|FADE
|22,44
|61.115.741
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.480.855
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|188.014.117
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.105.353
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.608.932
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,97
|23.099.866
|% -8,95
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|YAPRK
|36,10
|7.028.070
|% -7,48
|
|GARAN
|8,34
|1.085.035.268
|% 1,09
|
|THYAO
|13,50
|755.345.482
|% 0,82
|
|KUTPO
|61,10
|650.883.013
|% 2,26
|
|SASA
|27,44
|394.389.320
|% -2,97
|
|AKBNK
|5,32
|369.062.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|331.720.032
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,91
|289.603.090
|% -0,52
|
|GARAN
|8,34
|1.085.035.268
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|369.062.309
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|83.447.152
|% -0,78
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6825
|8,6858
|% -0,55
|
|Euro
|10,2832
|10,3349
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,9612
|12,0212
|% -0,76
|
|Frank
|9,3371
|9,3934
|% -1,11
|
|Riyal
|2,3071
|2,3186
|% -0,63
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,75
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,72
|