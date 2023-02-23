***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.02.2023 16:15
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.02.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda belirlenen ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca esaslara uygun olarak, 2023 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 23.02.2023 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116337
BIST
16:215.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,64
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
16:2118,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
16:2120,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
16:211.107,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.107,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler16:21
|SDTTR
|92,95
|77.097.756
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|23.386.944
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|94.424.641
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.383.197
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|11.749.272
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,52
|41.053.991
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|16.923.605
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|14.914.228
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|129.633.158
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|51.359.660
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,82
|4.871.751.671
|% -7,79
|
|EREGL
|44,62
|3.160.936.090
|% -1,93
|
|AKBNK
|16,17
|3.044.129.254
|% 0,68
|
|THYAO
|136,90
|2.473.582.898
|% 0,37
|
|OYAKC
|40,14
|2.276.992.564
|% -3,32
|
|KRDMD
|20,82
|4.871.751.671
|% -7,79
|
|EKGYO
|8,01
|1.595.694.068
|% -0,37
|
|AKBNK
|16,17
|3.044.129.254
|% 0,68
|
|YKBNK
|9,20
|1.488.962.815
|% 0,44
|
|ISCTR
|11,04
|1.229.508.100
|% 1,10
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8681
|18,8740
|% 0,01
|
|Euro
|20,0202
|20,0257
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6667
|22,7804
|% 0,04
|
|Frank
|20,1694
|20,2909
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0142
|5,0394
|% -0,02
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-0,84
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,05
|
|Cumhuriyet
|7.560
|7.600
|-105,00
|
|Tam
|7.571
|7.623
|-18,00
|
|Yarım
|3.699
|3.730
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.865
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|0,05
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|0,84
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:36SOKE
Yüzde 7.03 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 817, 994 adet işlem
-
16:35GESAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 234.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 466 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.02 ) 5, 612
-
16:34XU100
Endeks 5, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 53, 262.00 milyon TL de
-
16:33MIATK
Yüzde 5.87 oranında artışla 97.40 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 989 adet işlem