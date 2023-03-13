***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAS Bağımsız Denetim ve YMM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi23.02.2023Tescil Tarihi03.03.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su03.03.2023 Tarih ve 10782 SayıAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi 2022 yılı Olağan Genel kurul toplantısında onaylanmış ve 03.03.2023 tarih ve 10782 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123790BIST