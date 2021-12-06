***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇan2 Termik A.Ş.'ye ait Bilgilendirme Politikası ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981258BIST