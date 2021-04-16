***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Esas Sözleşme
16.04.2021 22:29
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
../../...
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 08/10/2013 21/10/2013 8426
17 17/02/2014 21/02/2014 8513
16 17/02/2014 21/02/2014 8513
15 17/02/2014 21/02/2014 8513
6 17/02/2014 21/02/2014 8513
9 16/04/2015 22/04/2015 8806
6 24/07/2015 30/07/2015 8873
4 03/09/2020 04/09/2020 10153
6 18/09/2020 18/09/2020 10163
6 19/02/2021 24/02/2021 10274
22 21/01/2021 26/01/2021 10253
21 21/01/2021 26/01/2021 10253
20 21/01/2021 26/01/2021 10253
19 21/01/2021 26/01/2021 10253
18 21/01/2021 26/01/2021 10253
17 21/01/2021 26/01/2021 10253
16 21/01/2021 26/01/2021 10253
15 21/01/2021 26/01/2021 10253
14 21/01/2021 26/01/2021 10253
13 21/01/2021 26/01/2021 10253
12 21/01/2021 26/01/2021 10253
11 21/01/2021 26/01/2021 10253
10 21/01/2021 26/01/2021 10253
9 21/01/2021 26/01/2021 10253
8 21/01/2021 26/01/2021 10253
7 21/01/2021 26/01/2021 10253
6 21/01/2021 26/01/2021 10253
5 21/01/2021 26/01/2021 10253
4 21/01/2021 26/01/2021 10253
3 21/01/2021 26/01/2021 10253
2 21/01/2021 26/01/2021 10253
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928993
BIST