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***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Esas Sözleşme

09.07.2021 13:36



***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/04/2021
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 21/01/2021 26/01/2021 10253
2 21/01/2021 26/01/2021 10253
6 06/07/2021 07/07/2021 10365



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949962


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Yarım 1.598 1.640 -9,40  
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Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,00  
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