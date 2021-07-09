***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Esas Sözleşme
09.07.2021 13:36
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/04/2021
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 21/01/2021 26/01/2021 10253
2 21/01/2021 26/01/2021 10253
6 06/07/2021 07/07/2021 10365
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949962
BIST
14:571.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:578,6694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6533
14:5710,3098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0064
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
14:57502,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,81
|Açılış
|: 502,24
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:55
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|TIRE
|8,05
|45.753.564
|% 7,48
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|AVGYO
|3,18
|22.778.943
|% 5,65
|
|SILVR
|5,95
|33.248.949
|% 5,50
|
|FADE
|17,47
|36.781.647
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.580.106
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|230.068.612
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|METUR
|5,14
|23.741.498
|% -7,89
|
|KRDMD
|7,26
|509.599.676
|% 2,54
|
|THYAO
|13,68
|464.948.835
|% 0,15
|
|GARAN
|8,51
|437.722.264
|% -0,58
|
|EREGL
|18,02
|417.417.895
|% 2,62
|
|PETKM
|5,48
|367.953.302
|% 2,62
|
|PEKGY
|1,10
|230.068.612
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|173.877.132
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|182.230.797
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,26
|509.599.676
|% 2,54
|
|PETKM
|5,48
|367.953.302
|% 2,62
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6633
|8,6661
|% -0,31
|
|Euro
|10,2662
|10,3029
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9477
|12,0076
|% -0,08
|
|Frank
|9,4404
|9,4972
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3056
|2,3172
|% -0,26
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-2,49
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|-20,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,43
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,40
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,69
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:11SILVR
Yüzde 5.67 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 618, 682 adet işlem
-
15:10TIRE
Yüzde 7.34 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 940, 403 adet işlem
-
15:08TIRE
Yüzde 7.48 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 057 adet işlem
-
15:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, SASA, GUBRF
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 65 artarak (% 0.30 ) 1, 217