***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Esas Sözleşme
02.01.2024 11:23
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2023
Açıklamalar
Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tescil işlemi 28.12.2023 tarihinde yapılmış olup Ticaret Sicil Gazetesi 28.12.2023 tarih ve 10989 sayısında ilan edilmiştir. Güncel Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 18/05/2023 18/05/2023 10834
6 28/12/2023 28/12/2023 10989
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231191
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