***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Esas Sözleşme









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.05.2023AçıklamalarEsas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tescil işlemi 28.12.2023 tarihinde yapılmış olup Ticaret Sicil Gazetesi 28.12.2023 tarih ve 10989 sayısında ilan edilmiştir. Güncel Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 18/05/2023 18/05/2023 108346 28/12/2023 28/12/2023 10989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231191BIST