***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor









en Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.815.160 -1.399.068 727.133.796 -68.035 95.383.999 -82.551.812 783.314.035 783.314.035Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-82.551.816 82.551.816 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-72.442.140 -72.442.140 -72.442.140Dönem Karı (Zararı)-114.204.418 -114.204.418 -114.204.418Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-139.479 -139.479 -139.479Sermaye Arttırımı52.594.840 150.411.415 203.006.253 203.006.253Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler97.410.000 -1.399.068 654.691.656 -207.514 150.411.415 12.832.180 -114.204.418 799.534.251 799.534.251Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler252.410.000 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.190 37.352.705 792.456.251 792.456.251Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler37.352.705 -37.352.705 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-160.608.128 -160.608.128 -160.608.128Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.532 23.532 23.532Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler252.410.000 -1.399.068 654.691.656 -434.320 -112.788.485 -160.608.128 631.871.655 631.871.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-97.068.261 -129.294.598Dönem Karı (Zararı)-190.753.838 -147.568.291Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 -190.767.897 -147.556.130Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 14.059 -12.161Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler126.397.184 65.785.960Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-31-33-36 24.853.737 22.736.979Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -2.362 -32.713Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.362 -32.713Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.007.408 1.980.529Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 611.733 769.845Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 2.395.675 1.210.684Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler114.433.847 60.864.166Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -61.498.936 -86.882.849Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 170.391.827 155.938.784Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 7.170.528 3.435.154Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -1.629.572 -11.626.923Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -11.164.459 -4.623.156Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler39 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4 0 -4.609.575Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30 -4.730.987 -10.530.270İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.575.213 -47.505.179Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -7.597.346 -14.827.424İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.684.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 23.087.116 -14.827.424Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 25.360.527 -3.561.374İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 29.233.555 -1.885.203İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.873.028 -1.676.171Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -29.624.887 -20.253.428Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -7.527.092 -4.937.877Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 9.222.989 -30.978.144İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.739.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -6.516.582 -30.978.144Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -370.329 -8.775.117Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.437.529 1.387.755İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -15.631.339 -2.265.411İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.193.810 3.653.166Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 9.775.997 -32.480.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.377.543 66.921.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 25.257.053 100.349.360Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 -42.634.596 -33.428.080Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-96.931.867 -129.287.510Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -136.394 -7.088YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.264.664 -17.829.729Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.282.982 58.308Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.282.982 58.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.547.646 -17.888.037Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -8.221.326 -7.041.059Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.326.320 -10.846.978FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI117.252.718 157.383.858Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 264.053.480Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri171.407.240 152.587.448Kredilerden Nakit Girişleri37 125.091.840 151.104.827Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri37 46.305.071 1.482.621Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri10.329Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52.573.719 -259.183.863Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -35.118.152 -244.266.872İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları37 -16.973.325 -14.560.852Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 -482.242 -356.139Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -1.580.803 -73.207YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.919.793 10.259.531NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.919.793 10.259.531DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.431.240 16.355.919DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.351.033 26.615.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri41 1.304.897 1.203.171Ticari Alacaklar6-7 103.064.264 100.771.197İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 16.884.686 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 86.179.578 100.771.197Diğer Alacaklar6-8 3.941.130 42.016.966İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.084.288 39.157.943İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.856.842 2.859.023Stoklar9 155.053.193 127.864.319Peşin Ödenmiş Giderler10 16.917.422 13.970.747İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 16.917.422 13.970.747Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 179 0Diğer Dönen Varlıklar20 52.189.887 35.165.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 52.189.887 35.165.872ARA TOPLAM332.470.972 320.992.272TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR332.470.972 320.992.272DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6-8 209.744 209.740İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 209.744 209.740Maddi Duran Varlıklar11 2.160.353.543 2.173.562.940Kullanım Hakkı Varlıkları14 4.110.559 4.491.134Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 32.409.065 33.575.604Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 32.409.065 33.575.604Peşin Ödenmiş Giderler12 1.423.110 2.210.821İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.423.110 2.210.821Ertelenmiş Vergi Varlığı30 154.361.857 142.739.441Diğer Duran Varlıklar20 92.038.352 78.238.287İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar20 92.038.352 78.238.287TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.444.906.230 2.435.027.967TOPLAM VARLIKLAR2.777.377.202 2.756.020.239KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar33 63.936.320 46.216.445İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar33 63.936.320 46.216.445Banka Kredileri33 63.936.320 46.216.445Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33 299.661.158 280.047.374İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33 299.661.158 280.047.374Banka Kredileri33 299.661.158 280.047.374Diğer Finansal Yükümlülükler33 4.063.823 4.520.746Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler33 4.063.823 4.520.746Ticari Borçlar6-7 179.334.234 183.970.829İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 10.724.900 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 168.609.334 183.970.829Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 4.404.006 4.351.445Diğer Borçlar6-8 63.398.817 101.568.443İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 53.647.544 91.098.555İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 9.751.273 10.469.888Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 15.095.964 7.346.258İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 15.095.964 7.346.258Kısa Vadeli Karşılıklar25 4.638.283 4.511.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 3.153.597 3.031.076Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.484.686 1.480.086Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 34.820.906 25.363.409İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 34.820.906 25.363.409ARA TOPLAM669.353.511 657.896.111TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER669.353.511 657.896.111UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33 1.467.154.362 1.296.196.292İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33 1.467.154.362 1.296.196.292Banka Kredileri33 1.467.154.362 1.296.196.292Diğer Borçlar6-8 4.887.256 5.550.965İl 8 4.887.256 5.550.965Uzun Vadeli Karşılıklar18-19 1.139.871 1.003.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 954.827 818.428Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar18 185.044 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 2.171.016 1.996.500Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 799.531 920.647İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 799.531 920.647TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.476.152.036 1.305.667.876TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.145.505.547 1.963.563.987ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 631.871.655 792.456.252Ödenmiş Sermaye21 252.410.000 252.410.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi21 -1.399.068 -1.399.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 654.257.336 654.233.804Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 654.691.656 654.691.656Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 654.691.656 654.691.656Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 -434.320 -457.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 -112.788.485 -150.141.189Net Dönem Karı veya Zararı31 -160.608.128 37.352.705TOPLAM ÖZKAYNAKLAR631.871.655 792.456.252TOPLAM KAYNAKLAR2.777.377.202 2.756.020.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 237.729.655 151.643.506Satışların Maliyeti23 -186.097.006 -119.619.822TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.632.649 32.023.684BRÜT KAR (ZARAR)51.632.649 32.023.684Genel Yönetim Giderleri24 -4.593.501 -5.103.602Pazarlama Giderleri24 0 -70.035Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 10.263.812 18.119.933Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -7.483.812 -32.868.312ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.819.148 12.101.668Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 150.071 51.695Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)49.969.219 12.153.363Finansman Gelirleri28 30.204.146 49.937.233Finansman Giderleri28 -252.239.163 -174.963.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-172.065.798 -112.872.609Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.457.670 -1.331.812Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 11.457.670 -1.331.812SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-160.608.128 -114.204.421DÖNEM KARI (ZARARI)-160.608.128 -114.204.421Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 0 0Ana Ortaklık Payları21 -160.608.128 -114.204.421Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19 23.532 -29.017Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları19 30.169 -37.201Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.637 8.184Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi19 -6.637 8.184Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.532 -29.017TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-160.584.596 -114.233.438Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-160.584.596 -114.233.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936392BIST