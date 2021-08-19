***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler97.410.000 -1.399.068 654.691.656 -207.514 150.411.415 12.832.180 -162.973.371 750.765.298 750.765.298Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-162.973.371 0Dönem Karı (Zararı)-159.056.856 -159.056.854 -159.056.854Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-278.954 -278.954 -278.954Sermaye Arttırımı0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler97.410.000 -1.399.068 654.691.656 -207.514 150.411.415 -150.141.194 -159.056.856 591.429.490 591.429.490Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler252.410.000 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.190 37.352.705 792.456.252 792.456.252Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler37.352.705 -37.352.705 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-176.991.037 -176.991.037 -176.991.037Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)49.564 49.563 49.563Sermaye Arttırımı67.590.000 186.569.716 254.159.716 254.159.716Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler320.000.000 -1.399.068 654.691.656 -408.288 -112.788.485 -176.991.037 869.674.494 869.674.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI677.514 16.600.989Dönem Karı (Zararı)-176.991.037 -159.056.854Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 -176.991.037 -159.056.854Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler209.474.165 322.237.432Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-31-33-36 42.429.430 36.853.886Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.417.974 945.569Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.419.155 865.725Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -1.181 79.844Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-39.603.952 121.607.657Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -44.065.334 -54.453.070Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 23.954.523 185.370.934Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7-8 1.792.604 1.234.944Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -21.285.745 -10.545.151Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40 206.001.337 162.470.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -770.624 360.320Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler39 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4 0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.205.323 -147.490.162Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -6.040.535 -65.712.713İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.604.839İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -4.435.696 -65.712.713Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 21.429.284 -15.249.508İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 21.427.108 -15.227.316İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 2.176 -22.192Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -47.191.465 -28.382.262Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -3.453.132 1.065.086Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 10.985.047 10.907.970İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)966.630 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 10.018.417 10.907.970Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -1.691.566 -4.240.486Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.525.231 52.730.298İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -12.695.369 57.339.616İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 15.220.600 -4.609.318Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 11.330.796 -32.982.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.098.983 -65.626.350Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 4.183.221 119.846.678Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 -25.282.204 -185.473.028Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-722.195 15.690.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler1.350.145 1.189.527Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 49.564 -278.954YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.485.863 -56.663.338Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 124.647 51.695Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 124.647 51.695Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.536.610 -56.715.033Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -16.564.339 -41.464.364Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 27.729 -15.250.669Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.900FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.742.914 68.161.202Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 254.159.716 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri81.941.945 208.016.918Kredilerden Nakit Girişleri37 81.941.945 208.016.918Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri37 0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-310.358.747 -139.855.716Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -309.480.460 -139.403.947İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları37 0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 -878.287 -451.769Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENi Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri41 11.137.736 1.203.171Ticari Alacaklar6-7 122.381.495 118.131.072İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 18.964.714 17.359.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 103.416.781 100.771.197Diğer Alacaklar6-8 3.225.311 24.657.091İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 368.468 21.798.068İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.856.843 2.859.023Stoklar9 175.055.784 127.864.319Peşin Ödenmiş Giderler10 17.792.484 13.970.747İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 17.792.484 13.970.747Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 12.333 0Diğer Dönen Varlıklar20 53.794.838 35.165.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 53.794.838 35.165.872ARA TOPLAM383.399.981 320.992.272TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR383.399.981 320.992.272DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6-8 209.744 209.740İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 209.744 209.740Maddi Duran Varlıklar11 2.151.162.353 2.173.562.940Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.767.694 4.491.134Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 30.756.064 33.575.604Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 30.756.064 33.575.604Peşin Ödenmiş Giderler12 1.842.216 2.210.821İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.842.216 2.210.821Ertelenmiş Vergi Varlığı30 143.993.449 142.739.441Diğer Duran Varlıklar20 99.479.099 78.238.288İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar20 99.479.099 78.238.288TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.431.210.619 2.435.027.968TOPLAM VARLIKLAR2.814.610.600 2.756.020.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar33 60.478.449 46.216.445İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar33 60.478.449 46.216.445Banka Kredileri33 60.478.449 46.216.445Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33 186.607.515 280.047.374İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33 186.607.515 280.047.374Banka Kredileri33 186.607.515 280.047.374Diğer Finansal Yükümlülükler33 3.642.459 4.520.746Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler33 3.642.459 4.520.746Ticari Borçlar6-7 174.355.153 184.623.046İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 1.618.847 652.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 172.736.306 183.970.829Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 4.079.033 4.351.445Diğer Borçlar6-8 104.285.742 100.916.227İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 77.750.970 90.446.339İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 26.534.772 10.469.888Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 18.677.054 7.346.258İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 18.677.054 7.346.258Kısa Vadeli Karşılıklar25 5.698.059 4.511.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 4.219.154 3.031.076Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.478.905 1.480.086Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 23.954.522 25.363.409İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 23.954.522 25.363.409ARA TOPLAM581.777.986 657.896.112TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER581.777.986 657.896.112UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33 1.353.836.970 1.296.196.292İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33 1.353.836.970 1.296.196.292Banka Kredileri33 1.353.836.970 1.296.196.292Diğer Borçlar6-8 4.673.876 5.550.965İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.673.876 5.550.965Uzun Vadeli Karşılıklar18-19 1.165.540 1.003.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 980.496 818.428Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar18 185.044 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 2.479.885 1.996.500Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 1.001.849 920.647İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 1.001.849 920.647TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.363.158.120 1.305.667.876TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.944.936.106 1.963.563.988ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 869.674.494 792.456.252Ödenmiş Sermaye21 320.000.000 252.410.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)186.569.716Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi21 -1.399.068 -1.399.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 654.283.368 654.233.804Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 654.691.656 654.691.656Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 654.691.656 654.691.656Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 -408.288 -457.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 -112.788.485 -150.141.189Net Dönem Karı veya Zararı31 -176.991.037 37.352.705TOPLAM ÖZKAYNAKLAR869.674.494 792.456.252TOPLAM KAYNAKLAR2.814.610.600 2.756.020.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 500.782.637 366.381.237 263.052.982 214.737.731Satışların Maliyeti23 -376.118.586 -249.027.985 -190.021.580 -129.408.163TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)124.664.051 117.353.252 73.031.402 85.329.568BRÜT KAR (ZARAR)124.664.051 117.353.252 73.031.402 85.329.568Genel Yönetim Giderleri24 -13.695.822 -11.189.193 -9.102.321 -6.085.591Pazarlama Giderleri24 0 -219.547 0 -149.512Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 16.010.927 23.227.699 5.747.115 5.107.766Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -12.706.337 -35.896.177 -5.222.525 -3.027.865ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)114.272.819 93.276.034 64.453.671 81.174.366Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 124.647 51.695 -25.424 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)114.397.466 93.327.729 64.428.247 81.174.366Finansman Gelirleri28 48.085.072 52.726.528 17.880.926 2.789.295Finansman Giderleri28 -340.263.644 -304.672.112 -88.024.480 -129.708.908SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-177.781.106 -158.617.855 -5.715.307 -45.745.247Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri790.069 -439.001 -10.667.601 892.811Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 790.069 -439.001 -10.667.601 892.811SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-176.991.037 -159.056.856 -16.382.908 -44.852.436DÖNEM KARI (ZARARI)-176.991.037 -159.056.856 -16.382.908 -44.852.436Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 0 0Ana Ortaklık Payları21 -176.991.037 -159.056.856 -16.382.908 -44.852.436Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19 49.564 -278.955 26.032 -249.938Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları19 64.369 -357.634 34.200 -320.433Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.805 78.679 -8.168 70.495Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi19 -14.805 78.679 -8.168 70.495Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.564 -278.955 26.032 -249.938TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-176.941.473 -159.335.811 -16.356.876 -45.102.374Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-176.941.473 -159.335.811 -16.356.876 -45.102.374http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959387BIST