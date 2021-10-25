***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler97.410.000 150.411.415 -1.399.068 654.691.656 -207.514 -2.252.619 -147.888.570 750.765.300 750.765.300Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21 150.410.000 -150.410.000 -147.888.570 147.888.570 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-259.614.193 -259.614.193 -259.614.193Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-145.599 -145.599 -145.599Sermaye Arttırımı21 4.590.000 4.590.000 4.590.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler252.410.000 1.415 -1.399.068 654.691.656 -353.113 -150.141.189 -259.614.193 495.595.508 495.595.508Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler252.410.000 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.190 37.352.705 792.456.251 792.456.251Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler37.352.704 -37.352.705 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-122.330.424 -122.330.424 -122.330.424Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)59.777 59.777 59.777Sermaye Arttırımı21 67.590.000 185.339.488 252.929.488 252.929.488Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler320.000.000 -1.399.068 654.691.656 -398.075 -112.788.485 -122.330.424 923.115.092 923.115.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI102.172.102 158.440.626Dönem Karı (Zararı)-122.330.424 -259.614.193Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 -122.330.424 -259.614.193Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler185.326.425 452.227.924Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-31-33-36 63.454.716 55.257.496Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.044.995 2.033.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.540.171 1.175.923Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -495.176 857.384Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-50.017.751 -24.962.285Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -86.274.245 -23.313.083Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 42.335.551 10.774.592Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7-8 1.756.723 1.610.702Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -7.835.780 -14.034.496Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40 198.974.342 382.554.410Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -28.129.877 37.344.996Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler39 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4 0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler37.659.132 -35.356.262Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 2.216.122 23.818.755İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.374.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 15.590.248 23.818.755Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 21.167.026 93.552.487İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 21.425.416 94.008.183İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -258.390 -455.696Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -65.149.002 -57.319.668Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 2.598.435 -150.685Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 8.775.215 1.457.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-183.292 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 8.958.507 1.457.598Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -513.381 -4.487.879Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.153.739 -129.146.190İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -4.670.388 -125.332.778İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 13.824.127 -3.813.412Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 53.959.379 -39.066.329İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.451.599 75.985.649Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 30.110.057 101.318.281Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 -24.658.458 -25.332.632Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları100.655.133 157.257.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler1.457.192 1.328.756Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 59.777 -145.599YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-48.230.360 -77.436.504Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 124.647 389.456Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 124.647 389.456Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.109.312 -77.825.960Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -46.567.964 -60.787.053Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -541.348 -17.038.907Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.245.695FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.709.416 -81.018.951Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 252.929.488 4.590.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri40.498.511 177.693.881Kredilerden Nakit Girişleri37 40.498.511 177.693.881Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri37 0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-310.137.415 -263.302.832Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -310.095.384 -262.561.102İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları37 0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 -42.031 -741.730Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.232.326 -14.829NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.232.326 -14.829DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.203.171 2.968.335DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.435.497 2.953.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri41 38.435.497 1.203.171Ticari Alacaklar6-7 114.160.586 118.131.072İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 30.734.001 17.359.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 83.426.585 100.771.197Diğer Alacaklar6-8 3.487.702 24.657.091İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 370.293 21.798.068İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.117.409 2.859.023Stoklar9 193.013.321 127.864.319Peşin Ödenmiş Giderler10 9.792.674 13.970.747İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 9.792.674 13.970.747Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 38.426 0Diğer Dönen Varlıklar20 100.426.112 35.165.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 100.426.112 35.165.872ARA TOPLAM459.354.318 320.992.272TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR459.354.318 320.992.272DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6-8 209.744 209.740İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 209.744 209.740Maddi Duran Varlıklar11 2.161.934.168 2.173.562.940Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.465.886 4.491.134Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 29.932.419 33.575.604Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 29.932.419 33.575.604Peşin Ödenmiş Giderler12 3.790.459 2.210.821İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.790.459 2.210.821Ertelenmiş Vergi Varlığı30 171.303.887 142.739.441Diğer Duran Varlıklar20 69.103.811 78.238.288İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar20 69.103.811 78.238.288TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.439.740.374 2.435.027.968TOPLAM VARLIKLAR2.899.094.692 2.756.020.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar33 60.336.960 46.216.445İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar33 60.336.960 46.216.445Banka Kredileri33 60.336.960 46.216.445Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33 254.340.769 280.047.374İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33 254.340.769 280.047.374Banka Kredileri33 254.340.769 280.047.374Diğer Finansal Yükümlülükler33 3.317.082 4.520.746Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler33 3.317.082 4.520.746Ticari Borçlar6-7 185.571.218 184.623.046İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 468.925 652.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 185.102.293 183.970.829Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 5.378.235 4.351.445Diğer Borçlar6-8 109.272.342 100.916.227İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 85.775.951 90.446.339İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 23.496.391 10.469.888Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 61.305.637 7.346.258İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 61.305.637 7.346.258Kısa Vadeli Karşılıklar25 5.248.855 4.511.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 4.263.944 3.031.076Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 984.911 1.480.086Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 42.335.551 25.363.409İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 42.335.551 25.363.409ARA TOPLAM727.106.649 657.896.112TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER727.106.649 657.896.112UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33 1.237.248.635 1.296.196.292İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33 1.237.248.635 1.296.196.292Banka Kredileri33 1.237.248.635 1.296.196.292Diğer Borçlar6-8 6.339.852 5.550.965İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.339.852 5.550.965Uzun Vadeli Karşılıklar18-19 1.227.797 1.003.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.042.753 818.428Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar18 185.044 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 2.431.070 1.996.500Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 1.625.597 920.647İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 1.625.597 920.647TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.248.872.951 1.305.667.876TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.975.979.600 1.963.563.988ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 923.115.092 792.456.252Ödenmiş Sermaye21 320.000.000 252.410.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)185.339.488Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi21 -1.399.068 -1.399.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 654.293.581 654.233.804Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 654.691.656 654.691.656Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 654.691.656 654.691.656Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 -398.075 -457.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 -112.788.485 -150.141.189Net Dönem Karı veya Zararı31 -122.330.424 37.352.705TOPLAM ÖZKAYNAKLAR923.115.092 792.456.252TOPLAM KAYNAKLAR2.899.094.692 2.756.020.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 826.376.117 516.129.703 325.593.480 149.748.466Satışların Maliyeti23 -614.773.542 -363.539.389 -238.654.956 -114.511.404TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)211.602.575 152.590.314 86.938.524 35.237.062BRÜT KAR (ZARAR)211.602.575 152.590.314 86.938.524 35.237.062Genel Yönetim Giderleri24 -18.449.237 -16.299.420 -4.753.415 -5.110.227Pazarlama Giderleri24 0 -4.159.163 0 -3.939.616Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 27.583.064 26.831.395 11.572.137 3.603.696Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -57.419.009 -27.521.318 -44.712.672 8.374.859ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)163.317.393 131.441.808 49.044.574 38.165.774Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 124.647 389.456 0 337.761Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)163.442.040 131.831.264 49.044.574 38.503.535Finansman Gelirleri28 119.284.154 236.980.573 71.199.082 184.254.045Finansman Giderleri28 -433.209.697 -591.039.969 -92.946.052 -286.367.858SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-150.483.503 -222.228.132 27.297.604 -63.610.278Sü 27.363.010 -36.947.062Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 28.153.079 -37.386.063 27.363.010 -36.947.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-122.330.424 -259.614.195 54.660.614 -100.557.340DÖNEM KARI (ZARARI)-122.330.424 -259.614.195 54.660.614 -100.557.340Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 0 0Ana Ortaklık Payları21 -122.330.424 -259.614.195 54.660.614 -100.557.340Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19 59.777 -145.599 10.213 133.356Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları19 77.632 -186.665 13.263 170.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.855 41.066 -3.050 -37.613Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi19 -17.855 41.066 -3.050 -37.613Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.777 -145.599 10.213 133.356TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-122.270.647 -259.759.794 54.670.827 -100.423.984Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-122.270.647 -259.759.794 54.670.827 -100.423.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972278BIST