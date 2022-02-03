***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler97.410.000 150.411.415 -1.399.068 654.691.656 -207.514 -2.252.619 -147.888.570 750.765.300 750.765.300Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21 150.410.000 -150.411.415 -147.888.570 147.888.570 -1.415 -1.415Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)37.352.705 37.352.705 37.352.705Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-250.338 -250.338 -250.338Sermaye Arttırımı21 4.590.000 4.590.000 4.590.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler252.410.000 1.415 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.189 37.352.705 792.456.252 792.456.252Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler252.410.000 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.190 37.352.705 792.456.252 792.456.252Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler37.352.704 -37.352.705 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-180.963.007 -180.963.007 -180.963.007Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-425.193.010 2.176.573.250 -162.739 1.751.217.500 1.751.217.500Sermaye Arttırımı21 67.590.000 185.332.488 252.922.488 252.922.488Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler320.000.000 185.332.488 -1.399.068 2.831.264.906 -620.591 -112.788.485 -180.963.007 2.615.633.233 2.615.633.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.742.220.840 201.655.059Dönem Karı (Zararı)-180.963.007 37.352.705Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 -180.963.007 37.352.705Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.906.172.440 247.185.091Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-14-23-24-27 65.633.945 78.695.449Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 2.176.573.250 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 2.176.573.250 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.600.050 2.881.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 2.139.786 1.674.154Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -539.736 1.207.138Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-64.515.813 -10.991.057Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -104.435.569 -20.909.467Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 43.650.986 25.363.407Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7-8 1.805.544 2.159.692Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7-8 -5.536.774 -17.604.689Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler28 836.255.642 363.952.535Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler37 -425.193.010Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler37 -425.193.010Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 315.818.376 -187.353.128Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.832.145 -84.627.500Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 -38.872.981 -32.114.102İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -11.157.288 -17.359.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -27.715.693 -14.754.227Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-8 21.323.844 113.315.709İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 21.205.373 116.158.322İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 118.471 -2.842.613Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -94.212.445 -42.828.041Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -885.760 2.234.804Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 25.181.646 -18.332.373İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -136.010 -652.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 25.317.656 -17.680.156Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -375.569 -6.266.032Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-8 31.948.097 -139.434.655İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 12.951.711 -136.962.776İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 18.996.386 -2.471.879Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 53.750.006 -41.904.437İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.975.307 80.701.627Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20 41.812.197 106.402.200Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20 -24.836.890 -25.700.573Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.740.041.578 199.910.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 2.342.001 1.995.101Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21 -162.739 -250.338YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.809.668.939 -125.236.527Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 124.647 389.456Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 124.647 389.456Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.809.793.586 -125.625.983Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.806.574.152 -101.197.768Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-14 -3.219.434 -24.428.215FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.797.649 -78.183.696Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 252.922.488 4.588.585Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri150.348.964 202.591.219Kredilerden Nakit Girişleri33 150.348.964 202.591.219Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-313.502.964 -285.363.500Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları33 -313.483.957 -287.964.864Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları33 -19.007 2.601.364Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14-33 29.161 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.349.550 -1.765.164NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.349.550 -1.765.164DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.203.171 2.968.335DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.552.721 1.203.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri41 23.552.721 1.203.171Ticari Alacaklar6-7 155.198.509 118.131.072İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 28.517.163 17.359.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 126.681.346 100.771.197Diğer Alacaklar6-8 3.333.243 24.657.091İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 592.695 21.798.068İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.740.548 2.859.023Stoklar9 222.076.764 127.864.319Peşin Ödenmiş Giderler10 15.182.552 13.970.747İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 15.182.552 13.970.747Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 0 0Diğer Dönen Varlıklar20 122.166.555 35.165.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 122.166.555 35.165.872ARA TOPLAM541.510.344 320.992.272TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR541.510.344 320.992.272DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6-8 209.744 209.740İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 209.744 209.740Maddi Duran Varlıklar11 4.921.667.543 2.173.562.940Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.290.763 4.491.134Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 30.706.367 33.575.604Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 30.706.367 33.575.604Peşin Ödenmiş Giderler12 1.884.776 2.210.821İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.884.776 2.210.821Ertelenmiş Vergi Varlığı30 0