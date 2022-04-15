***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler252.410.000 0 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.190 37.352.705 792.456.251 792.456.251Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21 0 0 37.352.705 -37.352.705 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.532 23.532 23.532Sermaye Arttırımı21 0 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler252.410.000 0 -1.399.068 654.691.656 -434.320 -112.788.485 -160.628.128 -160.628.128 -160.628.128Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -425.193.010 2.831.264.906 -620.592 -112.788.483 -180.963.007 2.615.633.234 0 2.615.633.234Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -559.045.867 2.831.264.906 -586.683 -293.751.490 413.747.896 2.895.562.182 0 2.895.562.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI457.903.260 -79.311.312Dönem Karı (Zararı)413.747.896 -160.608.128Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 413.747.896 -160.608.128Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-229.352.592 110.009.305Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-14-23-24-27 48.943.268 20.996.518Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.880.430 296.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.689.301 292.222Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 186.740 4.600Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 4.389 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-306.018.879 -22.017.892Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -351.800.696 -39.996.420Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 51.482.032 34.820.907Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7-8 641.249 1.711.503Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7-8 -6.341.464 -18.553.882Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler28 152.058.552 122.181.757Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler37 -135.126.896Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler37 -1.274.039Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler37 -133.852.857Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 8.910.933 -11.447.900Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler271.828.781 -28.994.940Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile ari Alacaklardaki Azalış (Artılarda Azalış (Artış)yan Taraflardan Faaliyetlerle 9 .158.964Ticari Borçlardakzeltmeler69.813.532 13.887.039İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -468.338 10.724.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 70.281.870 3.162.139Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -251.958 -239.660Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-8 18.365.876 -38.803.088İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -9.817.747 -37.451.011İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 28.183.623 -1.352.077Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 216.993.172 7.749.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.384.736 -16.312.360Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20 94.382.029 9.172.162Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20 -43.997.293 -25.484.522Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları456.224.085 -79.593.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 1.645.267 258.919Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21 33.908 23.532YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.346.236 -6.240.007Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 150.071Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 150.071Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.346.236 -6.379.750Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -35.161.962 -6.301.058Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-14 -1.184.274 -78.692Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 -10.328FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-193.328.509 85.653.045Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri100.696.358 103.372.984Kredilerden Nakit Girişleri33 100.192.638 103.372.984Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri33 503.720Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-293.421.153 -17.719.939Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları33 -293.421.153 -17.263.015Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları33 -456.924Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14-33 -603.714Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)228.228.515 101.726NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)228.228.515 101.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.552.721 1.203.171DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ251.781.236 1.304.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri41 251.781.236 23.552.721Ticari Alacaklar6-7 138.913.825 155.198.509İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 55.965.891 28.517.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 82.947.934 126.681.346Diğer Alacaklar6-8 12.228.011 3.333.243İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.908.276 592.695İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.319.735 2.740.548Türev Araçlar1.274.039 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar37 1.274.039 0Stoklar9 272.173.921 222.076.764Peşin Ödenmiş Giderler10 55.262.227 15.182.551İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 55.262.227 0Diğe20 368.758.154 122.166.556ARA TOPLAM1.100.438.762 541.510.344TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.100.438.762 541.510.344DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6-8 209.745 209.743İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 209.745 209.743Maddi Duran Varlıklar11 4.909.848.800 4.921.667.543Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.866.826 3.290.763Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 30.352.014 30.706.367Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 30.352.014 30.706.367Peşin Ödenmiş Giderler12 1.933.187 1.884.776İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.933.187 1.884.776Ertelenmiş Vergi Varlığı30 0 0Diğer Duran Varlıklar20 64.640.698 53.860.978İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar20 64.640.698 53.860.978TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.009.851.270 5.011.620.170TOPLAM VARLIKLAR6.110.290.032 5.553.130.514KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar33 991.831 82.197.411İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar33 991.831 82.197.411Banka Kredileri33 0 81.776.258Kiralama İşlemlerinden Borçlar33 991.831 421.153Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33 427.327.903 543.249.068İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33 427.327.903 543.249.068Banka Kredileri33 427.327.903 543.249.068Diğer Finansal Yükümlülükler33 2.424.702 2.972.839Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler33 2.424.702 2.972.839Ticari Borçlar6-7 267.739.986 204.267.918İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 47.869 516.207İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 267.692.117 203.751.711Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 7.553.006 6.115.662Diğer Borçlar6-8 152.450.265 132.618.962İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 93.580.303 103.398.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 58.869.962 29.220.912Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 278.089.436 61.096.265İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 278.089.436 61.096.265Kısa Vadeli Karşılıklar25 7.381.458 5.807.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 6.254.368 4.867.231Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.127.090 940.350Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 51.482.032 43.650.986İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 51.482.032 43.650.986ARA TOPLAM1.195.440.619 1.081.976.692TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.195.440.619 1.081.976.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33 1.828.097.267 1.671.692.344İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33 1.828.097.267 1.671.692.344Banka Kredileri33 1.827.082.894 1.670.555.436Kiralama İşlemlerinden Borçlar33 1.014.373 1.136.908Diğer Borçlar6-8 4.330.901 5.796.327İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.330.901 5.796.327Uzun Vadeli Karşılıklar18-19 1.771.837 1.509.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.582.405 1.324.274Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar18 189.432 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 183.986.368 175.075.436Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 1.100.858 1.447.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 1.100.858 1.447.164TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.019.287.231 1.855.520.589TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.214.727.850 2.937.497.281ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 2.895.562.182 2.615.633.233Ödenmiş Sermaye21 320.000.000 320.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 185.332.488 185.332.488Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi21 -1.399.068 -1.399.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 2.830.678.223 2.830.644.314Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 2.831.264.906 2.831.264.906Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 2.831.264.906 2.831.264.906Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 -586.683 -620.592Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 -559.045.867 -425.193.010Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)21 -559.045.867 -425.193.010Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)21 -559.045.867 -425.193.010Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 -293.751.490 -112.788.484Net Dönem Karı veya Zararı31 413.747.896 -180.963.007TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.895.562.182 2.615.633.233TOPLAM KAYNAKLAR6.110.290.032 5.553.130.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 907.059.213 237.729.655Satışların Maliyeti23 -399.744.400 -186.097.006TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)507.314.813 51.632.649BRÜT KAR (ZARAR)507.314.813 51.632.649Genel Yönetim Giderleri24 -14.208.451 -4.593.501Pazarlama Giderleri24 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 3.836.630 10.263.812Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -13.237.026 -7.483.813ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)483.705.966 49.819.147Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 0 150.071Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -133.366 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)483.572.600 49.969.218Finansman Gelirleri28 75.480.959 30.204.146Finansman Giderleri28 -103.238.485 -252.239.163SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)455.815.074 -172.065.799Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-42.067.178 11.457.670Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -42.067.178 11.457.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)413.747.896 -160.608.129DÖNEM KARI (ZARARI)413.747.896 -160.608.129Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 0 0Ana Ortaklık Payları21 413.747.896 -160.608.129Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19 33.908 23.532Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları19 44.037 30.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.129 -6.637Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi19 -10.129 -6.637Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-133.852.857 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-167.019.231Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)37 -167.019.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler33.166.374Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi29 33.166.374DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-133.818.949 23.532TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)279.928.947 -160.584.597Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları279.928.947 -160.584.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021207BIST