***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler252.410.000 -1.399.068 654.691.656 -457.852 -150.141.190 37.352.705 792.456.251 792.456.251Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21 37.352.705 -37.352.705 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-176.991.037 -176.991.037 -176.991.037Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)49.564 49.564 49.564Sermaye Arttırımı21 67.590.000 186.569.716 254.159.716 254.159.716Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler320.000.000 0 186.569.716 -1.399.068 654.691.656 -408.288 -112.788.485 -176.991.037 -176.991.037 -176.991.037Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -425.193.010 2.831.264.906 -620.592 -112.788.483 -180.963.007 2.615.633.234 0 2.615.633.234Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-180.963.007 180.963.007 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)915.768.394 915.768.394 915.768.394Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-254.941.006 -199.228 -255.140.234 -255.140.234Sermaye Arttırımı21 0 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -680.134.016 2.831.264.906 -819.820 -293.751.490 915.768.394 3.276.261.394 0 3.276.261.394Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.037.673.493 677.514Dönem Karı (Zararı)915.768.394 -176.991.037Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 915.768.394 -176.991.037Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler70.342.243 209.474.165Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-14-23-24-27 99.009.701 42.429.430Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.592.358 1.417.974Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 4.283.064 1.419.155Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 304.905 -1.181Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 4.389 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler69.299.665 -39.603.952Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -56.226.525 -44.065.334Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 132.004.824 23.954.523Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7-8 1.365.732 1.792.604Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7-8 -7.844.366 -21.285.745Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler286.414.374 206.001.337Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler37 -230.955.486 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler37 23.985.520 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler37 -254.941.006 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -158.018.369 -770.624Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler47.220.282 -33.205.323Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 -70.575.762 -6.040.535İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.902.891 -1.604.839İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -66.672.871 -4.435.696Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-8 -9.590.800 21.429.284İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -9.512.762 21.427.108İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -78.038 2.176Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -101.335.420 -47.191.465Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 2.004.462 -3.453.132Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 91.891.519 10.985.047İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 62.529.907 966.630İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 29.361.612 10.018.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 2.064.748 -1.691.566Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-8 146.877.791 2.525.231İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 53.928.528 -12.695.369İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 92.949.263 15.220.600Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -61.096.265 11.330.796İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.980.009 -21.098.983Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20 91.178.526 4.183.221Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20 -44.198.517 -25.282.204Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.033.330.919 -722.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 4.541.802 1.350.145Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21 -199.228 49.564YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-77.317.897 -16.485.863Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 124.647Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 124.647Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-77.317.897 -16.536.610Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -72.661.492 -16.564.339Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-14 -4.656.405 27.729Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 0 -73.900FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-376.997.228 25.742.914Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 0 254.159.716Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri66.199.250 81.941.945Kredilerden Nakit Girişleri33 65.226.113 81.941.945Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri33 973.137 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-441.989.313 -310.358.747Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları33 -441.989.313 -309.480.460Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları33 0 -878.287Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14-33 -1.207.165Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)583.358.368 9.934.565NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)583.358.368 9.934.565DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.552.721 1.203.171DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ606.911.089 11.137.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri42 606.911.088 23.552.721Ticari Alacaklar6-7 224.408.539 155.198.509İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 32.420.054 28.517.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 191.988.485 126.681.346Diğer Alacaklar6-8 12.924.044 3.333.243İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 10.105.457 592.695İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.818.587 2.740.548Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar37 0 0Stoklar9 323.412.184 222.076.764Peşin Ödenmiş Giderler10 13.034.451 15.182.551İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 13.034.451 15.182.551Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 228.443 0Diğer Dönen Varlıklar20 83.492.419 122.166.556İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 83.492.419 122.166.556ARA TOPLAM1.264.411.168 541.510.344TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.264.411.168 541.510.344DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6-8 209.744 209.743İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 209.744 209.743Maddi Duran Varlıklar11 4.899.420.780 4.921.667.543Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.443.100 3.290.763Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 32.108.990 30.706.367Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 32.108.990 30.706.367Peşin Ödenmiş Giderler12 2.028.414 1.884.776İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.028.414 1.884.776Ertelenmiş Vergi Varlığı30 0 0Diğer Duran Varlıklar20 57.354.671 53.860.978İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar20 57.354.671 53.860.978TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.993.565.699 5.011.620.170TOPLAM VARLIKLAR6.257.976.867 5.553.130.514KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar33 1.551.671 82.197.411İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar33 1.551.671 82.197.411Banka Kredileri33 56 81.776.258Kiralama İşlemlerinden Borçlar33 1.551.615 421.153Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33 433.334.518 543.249.068İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33 433.334.518 543.249.068Banka Kredileri33 433.334.518 543.249.068Diğer Finansal Yükümlülükler33 25.848.089 2.972.839Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler33 25.848.089 2.972.839Ticari Borçlar6-7 288.315.071 204.267.918İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 63.046.114 516.207İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 225.268.957 203.751.711Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 12.463.474 6.115.662Diğer Borçlar6-8 281.807.856 132.618.962İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 157.326.578 103.398.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 124.481.278 29.220.912Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 61.096.265İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 61.096.265Kısa Vadeli Karşılıklar18-19 9.947.000 5.807.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 8.701.745 4.867.231Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.245.255 940.350Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 132.004.824 43.650.986İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 132.004.824 43.650.986ARA TOPLAM1.185.272.503 1.081.976.692TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.185.272.503 1.081.976.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33 1.772.780.053 1.671.692.344İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33 1.772.780.053 1.671.692.344Banka Kredileri33 1.771.897.207 1.670.555.436Kiralama İşlemlerinden Borçlar33 882.846 1.136.908Diğer Borçlar6-8 3.485.224 5.796.327İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.485.224 5.796.327Uzun Vadeli Karşılıklar18-19 2.220.994 1.509.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.031.562 1.324.274Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar18 189.432 185.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 17.057.066 175.075.436Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 899.633 1.447.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 899.633 1.447.164TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.796.442.970 1.855.520.589TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.981.715.473 2.937.497.281ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 3.276.261.394 2.615.633.233Ödenmiş Sermaye21 320.000.000 320.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 185.332.488 185.332.488Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3-21 -1.399.068 -1.399.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 2.830.445.086 2.830.644.314Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 2.831.264.906 2.831.264.906Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 2.831.264.906 2.831.264.906Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 -819.820 -620.592Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 -680.134.016 -425.193.010Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)21 -680.134.016 -425.193.010Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)21 -680.134.016 -425.193.010Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 -293.751.490 -112.788.484Net Dönem Karı veya Zararı31 915.768.394 -180.963.007TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.276.261.394 2.615.633.233TOPLAM KAYNAKLAR6.257.976.867 5.553.130.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.988.694.905 500.782.637 1.081.635.692 263.052.982Satışların Maliyeti23 -1.090.625.255 -376.118.586 -690.880.854 -190.021.580TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)898.069.650 124.664.051 390.754.838 73.031.402BRÜT KAR (ZARAR)898.069.650 124.664.051 390.754.838 73.031.402Genel Yönetim Giderleri24 -27.251.268 -13.695.822 -13.042.818 -9.102.321Pazarlama Giderleri24 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 21.700.207 16.010.927 17.863.577 5.747.115Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -24.465.842 -12.706.338 -11.228.816 -5.222.526ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)868.052.747 114.272.818 384.346.781 64.453.670Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 0 124.647 0 -25.424Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -133.366 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)867.919.381 114.397.465 384.346.781 64.428.246Finansman Gelirleri28 260.898.303 48.085.072 185.417.344 17.880.926Finansman Giderleri28 -306.783.367 -340.263.643 -203.544.882 -88.024.481SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)822.034.317 -177.781.106 366.219.243 -5.715.309Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri93.734.077 790.069 135.801.255 -10.667.600Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 93.734.077 790.069 135.801.255 -10.667.600SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)915.768.394 -176.991.037 502.020.498 -16.382.909DÖNEM KARI (ZARARI)915.768.394 -176.991.037 502.020.498 -16.382.909Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21 915.768.394 -176.991.037 502.020.498 -16.382.909Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19-29 -199.228 49.564 -233.136 26.032Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları19 -258.738 64.369 -302.775 34.200Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler59.510 -14.805 69.639 -8.168Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi19 59.510 -14.805 69.639 -8.168Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-254.941.007 0 -121.088.150 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-295.180.269 0 -128.161.038 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)37 -295.180.269 0 -128.161.038 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.985.520 0 -23.985.520 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-23.985.520 0 -23.985.520 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler64.224.782 0 31.058.408 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi29 64.224.782 0 31.058.408 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-255.140.235 49.564 -121.321.286 26.032TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)660.628.159 -176.941.473 380.699.212 -16.356.877Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları660.628.159 -176.941.473 380.699.212 -16.356.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049413BIST