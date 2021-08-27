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***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

27.08.2021 15:42



***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
34 Nolu Dipnot
Değişikliğin Nedeni
34 Nolu Dipnotta Sehven Yapılan Tablo Hatası
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

   19 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 01.01.2021-30.06.2021 dönemi Bağımsız Denetim Raporunun 34 nolu dipnotunda yer alan Döviz Pozisyonu Tablosunda toplam  yükümlülükler negatif alınması gerekirken sehven pozitif olarak alınmış ve toplam varlıklarla toplanmış bulunmaktadır. Buna bağlı olarak aynı dipnot içerisinde yer alan döviz kuru duyarlılık analizi tablosunda da revize meydana gelmiştir. 
Yapılan düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum  Tablosu,  Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960784


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Altın Ons 1.807 1.808 14,89  
Altın Gr. 485 485 2,28  
Cumhuriyet 3.218 3.266 17,00  
Tam 3.202 3.284 19,25  
Yarım 1.547 1.589 9,31  
Çeyrek 776 794 4,66  
Gümüş.Ons 23,89 23,92 0,34  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,07  
B. Petrol 71,35 71,35 1,17  
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