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***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.11.2021 17:34
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 10.11.2021
Genel Kurul Tarihi 09.12.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.12.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı Barbaros Mahallesi. Al Zambak Sokak. Varyap Meridian Sitesi, A Blok / No : 2 Kat : 51 Ataşehir / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2020 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirketin 2020 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulmas
11 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
17 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976855


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Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
Gümüş.Ons 25,05 25,07 0,72  
Gümüş Gr. 7,90 7,91 0,30  
B. Petrol 84,88 84,88 0,10  
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