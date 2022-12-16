***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,17 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çan2 Termik A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 Çan2 Termik A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 yılı Genel Kurul toplantısına yönelik ToplantıTutanagı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 ÇAN2 TERMİK AŞ GENEL KURUL TOPLANTI_TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 CAN2 TERMIK HAZIR BULUNANLAR LISTESI_16 ARALIK 2002.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088119BIST