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***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.12.2022 18:06
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
17 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çan2 Termik A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Çan2 Termik A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2021 yılı Genel Kurul toplantısına yönelik ToplantıTutanagı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ÇAN2 TERMİK AŞ GENEL KURUL TOPLANTI_TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 CAN2 TERMIK HAZIR BULUNANLAR LISTESI_16 ARALIK 2002.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088119


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PLTUR 12,11 1.836.796 % 9,99  
SKBNK 3,20 1.431.237.200 % 9,97  
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Sterlin 22,7093 22,8232 % 0,33  
Frank 19,9778 20,0982 % -0,09  
Riyal 4,9415 4,9662 % -0,03  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 15,33  
Altın Gr. 1.072 1.072 6,49  
Cumhuriyet 7.190 7.298 20,00  
Tam 7.232 7.287 29,00  
Yarım 3.502 3.563 15,00  
Çeyrek 1.756 1.781 7,00  
Gümüş.Ons 23,19 23,22 0,11  
Gümüş Gr. 13,89 13,90 0,06  
B. Petrol 79,01 79,01 -2,20  
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