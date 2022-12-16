***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.12.2022 18:06
16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
17 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çan2 Termik A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Çan2 Termik A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2021 yılı Genel Kurul toplantısına yönelik ToplantıTutanagı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ÇAN2 TERMİK AŞ GENEL KURUL TOPLANTI_TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 CAN2 TERMIK HAZIR BULUNANLAR LISTESI_16 ARALIK 2002.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088119
BIST
17:535.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 21,36
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5318,6480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5319,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:531.072,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,69
|Açılış
|: 1.072,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.072,58
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:53
|BRKSN
|25,30
|9.569.058
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.657.808
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.836.796
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.431.237.200
|% 9,97
|
|TEKTU
|3,42
|105.304.457
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|ALFAS
|287,60
|325.176.585
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|167.438.468
|% -9,98
|
|EUREN
|14,34
|1.012.827.297
|% -9,92
|
|MNDRS
|8,18
|45.006.827
|% -9,91
|
|PETKM
|19,38
|8.345.757.244
|% 6,60
|
|THYAO
|139,90
|6.334.156.553
|% -0,14
|
|VAKBN
|12,49
|6.259.049.983
|% 8,89
|
|YKBNK
|11,80
|5.702.975.677
|% -0,34
|
|AKBNK
|18,76
|4.988.476.308
|% 1,41
|
|EKGYO
|8,18
|4.573.156.120
|% 3,81
|
|VAKBN
|12,49
|6.259.049.983
|% 8,89
|
|YKBNK
|11,80
|5.702.975.677
|% -0,34
|
|SKBNK
|3,20
|1.431.237.200
|% 9,97
|
|PETKM
|19,38
|8.345.757.244
|% 6,60
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6355
|18,6480
|% 0,02
|
|Euro
|19,8129
|19,8259
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,7093
|22,8232
|% 0,33
|
|Frank
|19,9778
|20,0982
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9415
|4,9662
|% -0,03
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|15,33
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|6,49
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.232
|7.287
|29,00
|
|Yarım
|3.502
|3.563
|15,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,90
|0,06
|
|B. Petrol
|79,01
|79,01
|-2,20
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de