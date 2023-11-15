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***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.11.2023 13:35
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 15.11.2023
Genel Kurul Tarihi 20.12.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çan2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Çan2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 3 ÇAN2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Meeting Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan Metni
EK: 6 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218102


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ONCSM 171,60 115.332.879 % 10,00  
MAALT 968,00 216.093.050 % 10,00  
IZINV 40,70 13.002.550 % 10,00  
ISBTR 697.735,00 4.884.145 % 10,00  
YBTAS 156.185,00 6.698.585 % 10,00  
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Frank 32,1652 32,3590 % 0,22  
Riyal 7,6208 7,6590 % 0,14  
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Gümüş ONS 23,39 23,43 % 0,66  
Platin 893,18 895,73 % 0,66  
Paladyum 1.036,56 1.041,06 % 0,66  
Brent Pet. 82,23 82,23 % 0,66  
Altın Ons 1.971,52 1.971,78 % 0,66  
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