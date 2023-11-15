***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 15.11.2023Genel Kurul Tarihi 20.12.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.12.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi4 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çan2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Çan2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 3 ÇAN2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Meeting Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan MetniEK: 6 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218102BIST