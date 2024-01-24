***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.01.2024 17:17
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 15.11.2023
Genel Kurul Tarihi 20.12.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çan2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Çan2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 3 ÇAN2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Meeting Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan Metni
EK: 6 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 20.12.2023 tarihli Çan2 Termik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul toplantına yönelik hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.01.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Çan2 Termik - Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Çan2 Termik AŞ Olağanüstü GK Hazır Bulunanlar Listesi Aralık 23.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Çan2 Termik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 24.01.2024 tarihinde tescil olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242560
BIST