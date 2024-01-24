***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 15.11.2023Genel Kurul Tarihi 20.12.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.12.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi4 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çan2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Çan2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 3 ÇAN2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Meeting Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan MetniEK: 6 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 20.12.2023 tarihli Çan2 Termik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul toplantına yönelik hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 24.01.2024Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Çan2 Termik - Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Çan2 Termik AŞ Olağanüstü GK Hazır Bulunanlar Listesi Aralık 23.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarÇan2 Termik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 24.01.2024 tarihinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242560BIST