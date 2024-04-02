***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.04.2024 12:22
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 07.03.2024
Genel Kurul Tarihi 02.04.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin Değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Çan2 Termik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 3 ÇAN2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Agenda Items.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan Metni
EK: 6 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonucu ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265588
BIST