***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonucuGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 07.03.2024Genel Kurul Tarihi 02.04.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi3 - Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin Değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması4 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Çan2 Termik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 3 ÇAN2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Agenda Items.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan MetniEK: 6 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonucu ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265588BIST