Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.04.2024 12:22
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 07.03.2024
Genel Kurul Tarihi 02.04.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin Değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Çan2 Termik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 3 ÇAN2 Termik Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Agenda Items.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan Metni
EK: 6 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonucu ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
-





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265588


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:419.173
Değişim :  0,16% |  14,99
Açılış :  9.186  
Önceki Kapanış :  9.158  
En Düşük
9.137 En Yüksek
9.266
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 154,00 38.973.112 % 10,00  
FMIZP 371,25 97.116.694 % 10,00  
ISATR 2.086.585,00 2.086.585 % 10,00  
BJKAS 57,85 101.815.396 % 9,98  
ODINE 70,60 226.931.698 % 9,97  
daha fazla
13:37 Alış Satış %  
Dolar 32,2100 32,2166 % 0,12  
Euro 34,6354 34,6519 % -0,07  
Sterlin 40,5710 40,7744 % 0,48  
Frank 35,5603 35,7385 % -0,04  
Riyal 8,6100 8,6532 % 0,38  
daha fazla
13:37 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,64 25,68 % 0,66  
Platin 917,62 918,82 % 0,66  
Paladyum 1.025,04 1.029,77 % 0,66  
Brent Pet. 88,94 88,94 % 0,66  
Altın Ons 2.263,43 2.263,77 % 0,66  
Seans Raporu 13:37
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru