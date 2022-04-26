***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
26.04.2022 17:18
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023909
BIST
17:282.427
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -55,64
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:2814,8090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0413
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:2815,7725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0612
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7637
17:28905,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,51
|Açılış
|: 905,45
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ACSEL
|43,12
|68.650.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.526.862
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|39.927.327
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.385.928
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,89
|247.470.573
|% -8,82
|
|KGYO
|4,68
|21.833.607
|% -8,77
|
|GSDDE
|4,03
|43.725.340
|% -8,62
|
|THYAO
|39,12
|6.513.897.756
|% -1,21
|
|KRDMD
|14,70
|2.953.279.921
|% -2,39
|
|GARAN
|14,97
|1.870.052.655
|% 0,00
|
|SISE
|17,64
|1.828.127.746
|% -1,62
|
|EREGL
|33,30
|1.825.138.981
|% -3,48
|
|EKGYO
|2,62
|1.254.449.414
|% -5,07
|
|YKBNK
|4,97
|1.674.906.081
|% -3,12
|
|ODAS
|2,36
|719.364.468
|% -4,84
|
|TSKB
|1,91
|379.432.775
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,70
|2.953.279.921
|% -2,39
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8046
|14,8078
|% 0,27
|
|Euro
|15,7748
|15,7853
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,6884
|18,7821
|% -0,46
|
|Frank
|15,3874
|15,4801
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9355
|3,9552
|% 0,18
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|4,49
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,28
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,00
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,58
|
Seans Raporu
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