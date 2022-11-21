***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
21.11.2022 18:05
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081457
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 35,48
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.562
En Düşük
4.464
17:5918,6193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
17:5919,0935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1415
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
17:591.042,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.042,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SEYKM
|9,57
|29.188.757
|% 10,00
|
|GESAN
|227,80
|255.913.073
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|3.058.178
|% 10,00
|
|YEOTK
|97,35
|183.804.948
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|245.958.800
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|289.862.877
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|6.863.898
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|245.111.073
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|113.167.397
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|113.167.397
|% -6,73
|
|THYAO
|106,60
|6.208.340.885
|% 0,00
|
|ASELS
|41,28
|4.730.786.382
|% 3,93
|
|EKGYO
|5,75
|4.114.244.441
|% 4,74
|
|EREGL
|37,52
|3.697.408.546
|% 1,68
|
|YKBNK
|11,35
|3.384.798.678
|% 3,65
|
|EKGYO
|5,75
|4.114.244.441
|% 4,74
|
|ALBRK
|3,51
|1.175.374.667
|% 1,74
|
|SKBNK
|2,44
|794.064.513
|% 0,41
|
|YKBNK
|11,35
|3.384.798.678
|% 3,65
|
|ISCTR
|9,70
|2.574.915.743
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6110
|18,6193
|% 0,05
|
|Euro
|19,0797
|19,0935
|% -0,74
|
|Sterlin
|21,9347
|22,0447
|% -0,51
|
|Frank
|19,3764
|19,4931
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-10,31
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.043
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.985
|7.075
|-56,00
|
|Yarım
|3.398
|3.459
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.729
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,80
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|-4,40
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
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17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de