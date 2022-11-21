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***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

21.11.2022 18:05
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendir


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081457


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SEYKM 9,57 29.188.757 % 10,00  
GESAN 227,80 255.913.073 % 10,00  
MZHLD 169,40 3.058.178 % 10,00  
YEOTK 97,35 183.804.948 % 10,00  
ARDYZ 9,35 245.958.800 % 10,00  
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Riyal 4,9392 4,9640 % 0,05  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 -10,31  
Altın Gr. 1.042 1.043 -3,86  
Cumhuriyet 6.992 7.097 -9,00  
Tam 6.985 7.075 -56,00  
Yarım 3.398 3.459 -27,00  
Çeyrek 1.694 1.729 -14,00  
Gümüş.Ons 20,78 20,80 -0,11  
Gümüş Gr. 12,45 12,47 -0,05  
B. Petrol 83,22 83,22 -4,40  
Seans Raporu 17:59
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