***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( İhraç Belgesi









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214920BIST