***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 15.01.2024Ek AçıklamalarŞirketin iç kaynaklarının değerlendirilebilmesi ve sermaye yapısının güçlendirilebilmesi amacıyla 1.262.050.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 10.000.000.000 TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması hususunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesine yönelik ekteki Esas Sözleşme Tadil Metninin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Çan2 Termik A.Ş. - Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Çan2 Termik A.Ş. AoA Amendment.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240269BIST