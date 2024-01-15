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***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.01.2024 17:13
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.01.2024

Ek Açıklamalar
Şirketin iç kaynaklarının değerlendirilebilmesi ve sermaye yapısının güçlendirilebilmesi amacıyla 1.262.050.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 10.000.000.000 TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması hususunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesine yönelik ekteki Esas Sözleşme Tadil Metninin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Çan2 Termik A.Ş. - Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Çan2 Termik A.Ş. AoA Amendment.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240269


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