***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.04.2024 15:26
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin Uzatılması Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.02.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2024
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesini 6. Maddesinde belirtilmiş olan 1.262.050.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Genel Kurul kararı 02.04.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265667
BIST