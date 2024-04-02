***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin Uzatılması Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 15.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.02.2024Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2024Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesini 6. Maddesinde belirtilmiş olan 1.262.050.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Genel Kurul kararı 02.04.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265667BIST