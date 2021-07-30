***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi././.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 30.07.2021 tarihli kredi derecelendirme çalışması kapsamında Çan2 Termik A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB- (Trk) (Stabil Görünüm)" olarak yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953158BIST