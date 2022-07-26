***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 26.07.2022 tarihli kredi derecelendirme çalışması kapsamında Çan2 Termik A.Ş.'nin yatırım yapılabilir seviye içerisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB- (tr)" seviyesinden "BBB (tr)" seviyesine revize edilmiş olup görünüm "Pozitif" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047756BIST