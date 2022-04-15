***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
15.04.2022 18:16
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Umut Apaydın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Necdet Akşay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Umut Apaydın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Necdet Akşay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Erdem Aykın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Necdet Akşay Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Umut Apaydın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021203
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929,70
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
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|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
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|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
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|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
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|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
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|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
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|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
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|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
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|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
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|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
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|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
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|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
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|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
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|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
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|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
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|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
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|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
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|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
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|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6328
|14,6398
|% 0,25
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|Euro
|15,8174
|15,8504
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,0615
|19,1571
|% 0,06
|
|Frank
|15,4632
|15,5563
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8911
|3,9107
|% 0,18
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
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|Altın Gr.
|928
|929
|1,57
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
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|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
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|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
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