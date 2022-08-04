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***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

04.08.2022 14:45
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10441 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051809


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Altın Gr. 1.030 1.030 12,74  
Cumhuriyet 6.871 6.975 83,00  
Tam 6.903 6.952 49,00  
Yarım 3.364 3.399 24,00  
Çeyrek 1.687 1.699 12,00  
Gümüş.Ons 20,21 20,24 0,16  
Gümüş Gr. 11,68 11,70 0,13  
B. Petrol 96,28 96,28 -0,50  
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