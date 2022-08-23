***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.08.2022 18:02
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10836 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057832
BIST
17:563.123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 60,98
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
17:5618,1161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0509
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
17:5618,1198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1411
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
17:561.020,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 12,47
|Açılış
|: 1.020,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,19
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler17:56
|FLAP
|6,82
|90.173.401
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.972.857
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.470.584
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|64.769.631
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|SANFM
|18,19
|29.084.554
|% -9,05
|
|ULUSE
|141,00
|33.433.519
|% -8,68
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|KGYO
|17,54
|32.392.934
|% -6,70
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|AKBNK
|11,55
|5.375.808.270
|% 7,34
|
|YKBNK
|6,30
|5.277.086.382
|% 8,81
|
|THYAO
|67,55
|4.880.217.550
|% -0,30
|
|EKGYO
|3,98
|3.189.255.902
|% 2,58
|
|SISE
|25,68
|3.078.546.946
|% 1,18
|
|YKBNK
|6,30
|5.277.086.382
|% 8,81
|
|EKGYO
|3,98
|3.189.255.902
|% 2,58
|
|AKBNK
|11,55
|5.375.808.270
|% 7,34
|
|ALBRK
|2,29
|634.489.076
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.136.440.574
|% 9,92
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1077
|18,1161
|% 0,28
|
|Euro
|18,1075
|18,1198
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,4127
|21,5200
|% 1,14
|
|Frank
|18,7542
|18,8672
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8083
|4,8325
|% 0,36
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|14,48
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|11,92
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.849
|6.919
|37,00
|
|Yarım
|3.337
|3.382
|17,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,05
|