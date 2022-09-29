***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.09.2022 08:58
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-114926 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065810
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
0
En Düşük
0
18:0518,5521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5610
En Düşük
18,4992
18:0518,0084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1093
En Düşük
17,9273
18:05980,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,70
|Açılış
|: 980,82
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUWEN
|39,00
|21.214.924
|% 0,00
|
|YGYO
|0,90
|4.099.085
|% 0,00
|
|SNPAM
|14,60
|334.716
|% 0,00
|
|SISE
|26,04
|1.361.901.444
|% 0,00
|
|SOKM
|21,72
|374.196.228
|% 0,00
|
|SUWEN
|39,00
|21.214.924
|% 0,00
|
|YGYO
|0,90
|4.099.085
|% 0,00
|
|SNPAM
|14,60
|334.716
|% 0,00
|
|SISE
|26,04
|1.361.901.444
|% 0,00
|
|SOKM
|21,72
|374.196.228
|% 0,00
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% 0,00
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5309
|18,5521
|% 0,18
|
|Euro
|17,9710
|18,0084
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,9172
|20,0171
|% -0,84
|
|Frank
|18,8171
|18,9305
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9077
|4,9323
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-13,40
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,70
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.633
|6.725
|-56,00
|
|Yarım
|3.227
|3.288
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,14
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|-0,96
|