***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
31.03.2023 09:32
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.03.2023 tarihli yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle fiyat hareketlerini etkileyecek herhangi bir durumumuz bulunmamakla beraber en son 2021 yılı EKim ayına yıllık planlı bakıma giren santral 02 Mart 2023 de yıllık planlı bakıma alımıştır ve 08 Nisanda tekrar üretime geçmesi hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130018
BIST
10:254.856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -40,26
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.876
En Düşük
4.842
10:2519,2103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0427
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
10:2520,9218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0166
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,1194
En Düşük
20,8509
10:251.221,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.221,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:24
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|17.296.194
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.118.259
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|23.094.673
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.623.849
|% -9,98
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|EMKEL
|9,36
|14.697.495
|% -6,59
|
|ONCSM
|149,90
|19.898.907
|% -6,25
|
|IHAAS
|155,50
|8.082.988
|% -5,47
|
|TUPRS
|541,50
|459.955.929
|% 0,46
|
|KOZAL
|21,42
|391.875.198
|% 2,29
|
|ASELS
|53,00
|383.071.493
|% 0,09
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|GOKNR
|21,96
|373.107.714
|% -0,36
|
|SKBNK
|2,42
|128.891.356
|% 3,42
|
|ISCTR
|13,29
|284.239.044
|% -1,70
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|YKBNK
|9,75
|184.625.771
|% -1,61
|
|EKGYO
|6,31
|117.663.459
|% -1,41
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1890
|19,2003
|% 0,17
|
|Euro
|20,8951
|20,9090
|% -0,14
|
|Sterlin
|23,6823
|23,8010
|% 0,02
|
|Frank
|20,9046
|21,0305
|% -0,00
|
|Riyal
|5,0971
|5,1226
|% 0,11
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-4,74
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,76
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.219
|8.314
|-4,00
|
|Yarım
|4.029
|4.068
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.015
|2.034
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,68
|14,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,37
|78,37
|-0,23
|