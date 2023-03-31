***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 30.03.2023 tarihli yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle fiyat hareketlerini etkileyecek herhangi bir durumumuz bulunmamakla beraber en son 2021 yılı EKim ayına yıllık planlı bakıma giren santral 02 Mart 2023 de yıllık planlı bakıma alımıştır ve 08 Nisanda tekrar üretime geçmesi hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130018BIST