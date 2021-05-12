***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFinansal DeğerlendirmeÇan2 Termik A.Ş. 2021 yılı 1. Çeyrek finansal döneminde yönelik konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre %51,2 oranında artarak 67,8 Mn TL seviye yükselmiştir. Söz konusu dönem içerisinde konsolide ciro yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,7 oranında artarak 237,7 Mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.Diğer taraftan 2021 yılı 1. Çeyrek döneminde 160,6 Mn TL ana ortaklık net dönem zararı gerçekleşmiştir. Söz konusu dönem zararı ağırlıklı olarak ilgili faaliyet dönemi içerisinde yaşanan döviz kurlarındaki artış beraberinde finansman giderlerinde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır.Çan2 Termik A.Ş.'nin gelirleri büyük bir oranda dövize endeksli olup, ilgili dönemde ortaya çıkan kambiyo zararının büyük bir kısmı realize olmayan ve nakit akışına etki etmeyen bir zarardır. Aynı zamanda Çan2 Termik A.Ş.'nin bilanço dönemi sonrasında gerçekleştirmiş olduğu halka arzı ile birlikte elde edilen gelir, döviz kredilerinin bir kısmının kapatılmasında kullanılmıştır. Böylece grubun konsolide döviz cinsinden borcu 31 Mart 2021 dönemine göre yaklaşık %15,5 oranında azalmıştır.Operasyonel DeğerlendirmeÇan-2 Termik Santrali Ocak- Mart 2021 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 oranında artırarak toplam 527 GWh seviyesinde gerçekleştirmiştir. Yine aynı dönem içerisinde de ortalama Kapasite Kullanım Oranı ortalama %75 seviyesine yükseltmiştir. (2020 yılı 1. Çeyrek Kapasite Kullanım Oranı %55,1)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936408BIST