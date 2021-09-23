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***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.09.2021 20:14



***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin mevcut durum itibariyle bilançosunda 132.3 Milyon Euro döviz riski bulunmaktadır. Şirketimiz ABD ve Türk Merkez Bankalarının faiz karaları öncesi 17.09.2021 tarihindeki 75 Milyon Euro'luk forward işlemi ile pozisyon almış ve bugün mesai bitimi öncesinde bu işlem kapatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965065


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