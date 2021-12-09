***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2021 17:30
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 09.12.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Burak Altay'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ali Kemal Kazancı'nın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Mustafa Ali Özal'ın seçilmesine ve Sayın Umut Apaydın ile Sayın Necdet Akşay'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982461
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