***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi././.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, 16.12.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Burak Altay'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ali Kemal Kazancı'nın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Mustafa Ali Özal'ın seçilmesine ve Sayın Umut Apaydın ile Sayın Zehra Zeynep Dereli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088982BIST