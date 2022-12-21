***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 16:35
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 16.12.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Burak Altay'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ali Kemal Kazancı'nın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Mustafa Ali Özal'ın seçilmesine ve Sayın Umut Apaydın ile Sayın Zehra Zeynep Dereli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088982
BIST
16:545.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 26,49
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:5418,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:5419,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:541.091,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.091,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ETILR
|14,08
|53.441.389
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.945.291
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.487.865
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ALFAS
|321,80
|256.594.832
|% 9,98
|
|ARASE
|203,40
|182.438.093
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,09
|12.050.230
|% -9,11
|
|ITTFH
|3,78
|191.053.011
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,20
|68.576.724
|% -7,20
|
|MAKTK
|6,43
|128.836.434
|% -6,95
|
|KRDMD
|18,99
|6.735.992.387
|% 4,28
|
|THYAO
|144,10
|5.865.004.571
|% -1,23
|
|AKBNK
|19,93
|5.044.414.118
|% -0,35
|
|EREGL
|42,10
|4.767.519.517
|% 0,38
|
|ASELS
|59,35
|4.621.455.589
|% -2,70
|
|EKGYO
|7,99
|3.461.884.249
|% -2,44
|
|KRDMD
|18,99
|6.735.992.387
|% 4,28
|
|VAKBN
|12,27
|4.456.122.193
|% -3,31
|
|ISCTR
|12,83
|4.498.797.337
|% -1,00
|
|YKBNK
|12,13
|3.886.954.484
|% -0,98
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6644
|18,6707
|% 0,10
|
|Euro
|19,8197
|19,8308
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6099
|22,7233
|% -0,13
|
|Frank
|20,1045
|20,2256
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9484
|4,9732
|% 0,08
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.359
|7.407
|10,00
|
|Yarım
|3.564
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|1,58
|
Seans Raporu
16:52
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-
17:07HEKTS
Yüzde 7.14 oranında artışla 42.30 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 996, 072 adet işlem
-
17:05POLTK
Yüzde 8.56 oranında artışla 1, 261.60 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 325 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 7 artarak (% 0.59 ) 5, 884
-
17:03GSDHO
Yüzde 8.51 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 170, 818 adet işlem
-
17:02DMSAS
Yüzde 4.15 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 961, 464 adet işlem