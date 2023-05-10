***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇan2 Termik Santralimizin, en son Ekim 2021 tarihinde yapılmış olan planlı bakımı ve revizyon çalışmaları, 2023 yılı döneminde 02 Mart 2023 – 08 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılmış olup santralde bu tarihler arasında üretim gerçekleştirilmemiştir. Söz konusu planlı bakım ve revizyon çalışmaları da göz önüne alındığında Şirketimiz ilgili faaliyet dönemi içerisinde 288 Mn TL FAVÖK elde etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150209BIST