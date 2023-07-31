***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yabancı para birimi cinsinden olan tüm kredileri bugün itibariyle kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177361BIST