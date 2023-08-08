***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2023 18:12
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.07.2023 tarihli özel durum açıklamamıza müteakip olarak Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "Tahsisli Satış" yöntemi ile sermayenin nakden artırılmasına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 08.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182219
BIST
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18:057.412
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -57,90
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
18:0527,0212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0588
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
18:0529,6236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0607
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
18:051.672,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -7,51
|Açılış
|: 1.672,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|325,60
|356.319.711
|% 10,00
|
|CMENT
|98,45
|8.696.100
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.562.936.094
|% 10,00
|
|ADEL
|344,40
|182.026.094
|% 10,00
|
|EKIZ
|26,18
|4.461.543
|% 10,00
|
|AKSUE
|34,02
|389.024.987
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|7.533.405
|% -9,96
|
|TKNSA
|26,68
|414.485.814
|% -8,32
|
|KORDS
|84,20
|554.950.356
|% -8,13
|
|SELVA
|13,84
|196.266.800
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|13.802.403.850
|% -1,91
|
|ASTOR
|115,10
|7.884.772.888
|% 7,27
|
|KOZAL
|28,24
|6.474.688.787
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,61
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,37
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,61
|
|EKGYO
|8,95
|2.788.106.491
|% -1,97
|
|SKBNK
|3,19
|960.047.834
|% 2,57
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,37
|
|ADESE
|1,98
|469.673.974
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0171
|27,0226
|% 0,22
|
|Euro
|29,6101
|29,6171
|% -0,23
|
|Sterlin
|34,3155
|34,4876
|% -0,22
|
|Frank
|30,7412
|30,9264
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1795
|7,2155
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-10,80
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|-6,93
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.162
|11.268
|122,00
|
|Yarım
|5.585
|5.660
|61,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.830
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|-0,32
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 04 kaybederek (% -0.78 ) 6, 605
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, QNBFL, EKIZ, MIATK, GLBMD, EMKEL, KTLEV, OYAYO, TETMT, IZFAS
-
17:59
SMRTG, EUKYO, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BRKVY, TSPOR, AKCNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 490 adet işlem