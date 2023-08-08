***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.07.2023 tarihli özel durum açıklamamıza müteakip olarak Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "Tahsisli Satış" yöntemi ile sermayenin nakden artırılmasına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 08.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182219BIST