***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle konsolide 867,5 Mn TL seviyesinde Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK) ve 1.084 Mn TL dönem karı elde etmiştir.2023 yılı 3. Çeyrek döneminde oluşan FAVÖK bu yılın 2. çeyrek dönemine göre %52 oranında artış göstererek 350 Mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.2023 yılı 3. Çeyrek döneminde elde edilen FAVÖK'ün bir önceki çeyreğe göre artış göstermesine rağmen geçen senin aynı döneminde elde edilen FAVÖK'e göre kıyaslandığında %17 oranında azalmıştır. FAVÖK'te meydana gelen azalmanın ana sebebi bu sene uygulanmış olan AUF mekanizması ile baskılan elektrik satış fiyatlarıdır.Kaynak bazlı AUF mekanizmasının Ekim 2023 döneminden itibaren uygulamadan kalkmasıyla birlikte 2023 yılı 4. Çeyrek döneminden başlayarak faaliyet karı üzerinde olumlu yansıması beklenmektedir.Diğer taraftan 11.07.2023 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen davaya ilişkin tesis edilen karar, Ankara 8. İdare mahkemesi tarafından bozulmuş olup, Danıştay başvurusunda bulunularak davanın esastan görülmesine devam edilecektir. Danıştay başvurusu sonrasında söz konusu davanın Danıştay nezdinde neticelenmesinden sonra ilgili süreç kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208339BIST