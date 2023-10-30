***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.10.2023 tarihli özel durum açıklamasında da bahsedildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2023 tarihli ve 2023/65 sayılı haftalık bülteninde Tahsisli Sermaye Artırım başvurumuzun olumlu karşılandığı duyurulmuştur.Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili bülteninde de ifade edildiği şekilde nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla bugün başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212002BIST