***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2023 19:57
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.10.2023 tarihli özel durum açıklamasında da bahsedildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2023 tarihli ve 2023/65 sayılı haftalık bülteninde Tahsisli Sermaye Artırım başvurumuzun olumlu karşılandığı duyurulmuştur.
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili bülteninde de ifade edildiği şekilde nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla bugün başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212002
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0507
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0529,9878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0265
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.813,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.813,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.810,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2553
|28,2695
|% 0,11
|
|Euro
|29,9741
|29,9898
|% -0,08
|
|Sterlin
|34,2393
|34,4110
|% -0,14
|
|Frank
|31,2023
|31,3902
|% -0,00
|
|Riyal
|7,5116
|7,5493
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.813
|1.814
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.923
|12.052
|-14,00
|
|Yarım
|5.980
|6.051
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.981
|3.025
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
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