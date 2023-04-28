***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Başvurusu SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000Mevcut Sermaye (TL) 320.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviCANTE, TRECAN200011 320.000.000 480.000.000,000 150,00000 CANTE, TRECAN200011 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 320.000.000 480.000.000,000 150,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.01.2023SPK Başvuru Tarihi 31.01.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin yasal kayıtları baz alarak 2022 yılı dağıtılabilir dönem net karından 480.000.000 TL'nin bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde pay olarak dağıtılması hususunda Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğu başvuru Kurul'un 27.04.2023 tarihli bülteninde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142862BIST