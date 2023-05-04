***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000Mevcut Sermaye (TL) 320.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviCANTE, TRECAN200011 320.000.000 480.000.000,000 150,00000 CANTE, TRECAN200011 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 320.000.000 480.000.000,000 150,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 05.05.2023Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.01.2023SPK Başvuru Tarihi 31.01.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.04.2023Ödeme Tarihi 09.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 08.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin yasal kayıtları baz alarak 2022 yılı dağıtılabilir dönem net karından 480.000.000 TL'lik kısmı karşılanmak suretiyle 320.000.000 TL'den 800.000.000 TL'ye artırılmasına yönelik olarak yapılan pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve pay ihracının onaylanmasına ilişkin duyuru Kurul'un 27.04.2023 tarih ve 2023/25 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 05.05.2023'tür.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı -Esas Sözleşme Tadili.pdfEK: 2 SPK Onaylı - İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146803BIST