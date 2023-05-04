***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.05.2023 15:02
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000
Mevcut Sermaye (TL) 320.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
CANTE, TRECAN200011 320.000.000 480.000.000,000 150,00000 CANTE, TRECAN200011 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 320.000.000 480.000.000,000 150,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 05.05.2023
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.01.2023
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.04.2023
Ödeme Tarihi 09.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 08.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin yasal kayıtları baz alarak 2022 yılı dağıtılabilir dönem net karından 480.000.000 TL'lik kısmı karşılanmak suretiyle 320.000.000 TL'den 800.000.000 TL'ye artırılmasına yönelik olarak yapılan pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve pay ihracının onaylanmasına ilişkin duyuru Kurul'un 27.04.2023 tarih ve 2023/25 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 05.05.2023'tür.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı -Esas Sözleşme Tadili.pdf
EK: 2 SPK Onaylı - İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146803
BIST