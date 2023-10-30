***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.10.2023 19:56
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 22.05.2023 tarihli Kap Açıklamasında Yayınlanan Esas Sözleşme Tescil Bilgisinin İlgili Şablon Üzerinden Yayınlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000
Mevcut Sermaye (TL) 320.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
CANTE, TRECAN200011 320.000.000 480.000.000,000 150,00000 CANTE, TRECAN200011 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 320.000.000 480.000.000,000 150,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 05.05.2023
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.01.2023
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.04.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 09.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 08.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 18.05.2023
Ek Açıklamalar
Bu açıklamada yer alan tescil bilgisi 22.05.2023 tarihli Kap açıklamasında belirtilen Esas Sözleşmenin tescili ile aynı olup bu defa ilgili şablondan yeniden gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212000
BIST