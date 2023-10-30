***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 22.05.2023 tarihli Kap Açıklamasında Yayınlanan Esas Sözleşme Tescil Bilgisinin İlgili Şablon Üzerinden YayınlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000Mevcut Sermaye (TL) 320.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviCANTE, TRECAN200011 320.000.000 480.000.000,000 150,00000 CANTE, TRECAN200011 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 320.000.000 480.000.000,000 150,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 05.05.2023Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.01.2023SPK Başvuru Tarihi 31.01.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.04.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 09.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 08.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 18.05.2023Ek AçıklamalarBu açıklamada yer alan tescil bilgisi 22.05.2023 tarihli Kap açıklamasında belirtilen Esas Sözleşmenin tescili ile aynı olup bu defa ilgili şablondan yeniden gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212000BIST