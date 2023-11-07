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***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.11.2023 12:37
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Süreci SPK Onaylı İhraç Belgesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000
Mevcut Sermaye (TL) 800.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 938.116.902,57

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CANTE, TRECAN200011 800.000.000 138.116.902,57 17,26461 CANTE, TRECAN200011 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 800.000.000 138.116.902,570 17,26461

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 08.08.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
30.10.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili bülteninde de ifade edildiği üzere pay satış fiyatı nominal değerden, Odaş'ın Şirket paylarında 21-27.07.2023 tarihleri arasında yapmış olduğu satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatından düşük olmayacak şekilde ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirleneceği duyurulmuştu.
30.10.2023 tarihinde yapılan diğer özel durum açıklamamızda ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili bülteninde de ifade edildiği şekilde nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
Bu çerçevede tahsisli sermaye artırımına yönelik ihraç edilecek payların satış fiyatı, 30.10.2023 tarihli Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılan başvuru ile Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış Prosedürü'nün 7.1 maddesindeki her iki seçeneğe göre belirlenen fiyatlar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2023 tarihli ve 2023/65 sayılı bülteninde belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilmiştir.
İlgili değerlendirme sonucunda ihraç edilecek payların satış fiyatı, 1,00 TL nominal değerli paylar için 21,76 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda tahsisli sermaye artırımı işlemi sonucunda mevcut sermayenin 800.000.000 TL'den 938.116.902 TL'ye çıkarılması hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve ilgili başvuru 06.11.2023 tarihinde onaylanmıştır. SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214919


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