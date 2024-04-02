***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.04.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000Mevcut Sermaye (TL) 938.116.902,57Ulaşılacak Sermaye (TL) 7.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviCANTE, TRECAN200011 938.116.902,57 6.061.883.097,430 646,17566 CANTE, TRECAN200011 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 938.116.902,57 6.061.883.097,430 646,17566İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 1.400.283.822Emisyon Primi (TL) 2.914.677.466,85Geçmiş Yıl Karları (TL) 1.746.921.808,58Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 02.04.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin, 1 TL nominal değerli nama yazılı 938.116.902,57 adet hisseye tekabül eden 938.116.902,57 TL'lik ödenmiş sermayesinin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının TFRS kayıtları baz alınarak 1.400.283.822 TL, Paylara ilişkin Primler/İskontoların yasal kayıtları baz alınarak 2.914.677.466,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarının yasal kayıtları baz alınarak 1.746.921.808,58 olmak üzere toplam 6.061.883.097,43 TL'nin iç kaynaklardan karşılanarak %646,17566 oranında bedelsiz sermaye artışı yapılarak sermayenin 7.000.000.000 TL'ye artırılması hususunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265710BIST