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***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.04.2024 16:07
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.04.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000
Mevcut Sermaye (TL) 938.116.902,57
Ulaşılacak Sermaye (TL) 7.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
CANTE, TRECAN200011 938.116.902,57 6.061.883.097,430 646,17566 CANTE, TRECAN200011 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 938.116.902,57 6.061.883.097,430 646,17566

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 1.400.283.822
Emisyon Primi (TL) 2.914.677.466,85
Geçmiş Yıl Karları (TL) 1.746.921.808,58


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 02.04.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 1 TL nominal değerli nama yazılı 938.116.902,57 adet hisseye tekabül eden 938.116.902,57 TL'lik ödenmiş sermayesinin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının TFRS kayıtları baz alınarak 1.400.283.822 TL, Paylara ilişkin Primler/İskontoların yasal kayıtları baz alınarak 2.914.677.466,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarının yasal kayıtları baz alınarak 1.746.921.808,58 olmak üzere toplam 6.061.883.097,43 TL'nin iç kaynaklardan karşılanarak %646,17566 oranında bedelsiz sermaye artışı yapılarak sermayenin 7.000.000.000 TL'ye artırılması hususunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265710


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KARTN 154,00 41.722.320 % 10,00  
SKBNK 4,51 308.114.209 % 10,00  
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Brent Pet. 88,27 88,27 % 0,66  
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