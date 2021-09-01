***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK VII128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddenin 1'inci fıkrası uyarınca halka arzdan elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961184BIST