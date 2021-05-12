***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.05.2021 14:17
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak, Varyap Meridian Sitesi No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Çan2 Termik Santrali, Yayaköy No:90, Çan, Çanakkale
İnternet Adresi www.can2termik.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
iletisim@can2termik.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Barbaros Mah. Karanfil Sok. Varyap Meridian Stesi No:1 1D Villa4 Batı Ataşehir, İstanbul 0216 474 1 474 0216 474 0 474
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Melih Yüceyurt Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0216 474 1 474 yatirimciiliskileri@can2termik.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206736/700821
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Elektrik Üretim
Şirketin Süresi Süresiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 320000000 TRY 100 - İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BURAK ALTAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 08.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
ALİ KEMAL KAZANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 28.07.2020 İcrada Görevli Değil Fosil Yakıtlar Direktörü - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - -
MUSTAFA ALİ ÖZAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.01.2021 İcrada Görevli Değil - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
NECDET AKŞAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 19.01.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi (Komite Üyesi), Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite Üyesi), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Komite Başkanı)
UMUT APAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 19.01.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi (Komite Başkanı), Kurumsal Yöneitm Komitesi (Komite Başkanı), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Komite Üyesi)
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MELİH YÜCEYURT Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Finans Direktörü -
ADEVİYE DEMİR PEKMEZCİ Muhasebe ve Raporlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Muhasebe ve Raporlama Direktörü -
İNCİ ARIKAN İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü -
İLKNUR YILMAZ COŞKUN Hukuk Direktörü Üst Düzey Yönetici Hukuk Direktörü -
CANER DEMİRAYAK Stratejik Planlama ve Ticaret Direktörü Üst Düzey Yönetici Stratejik Planlama ve Ticaret Direktörü -
BÜLENT BARUT Santral Müdürü Üst Düzey Yönetici Santral Müdürü -
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Çan2 Trakya Kömür Maden A.Ş. Madencilik 550000 550000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. Madencilik 600000 600000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936407
BIST