***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak, Varyap Meridian Sitesi No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYEÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Çan2 Termik Santrali, Yayaköy No:90, Çan, Çanakkaleİnternet Adresi www.can2termik.com.trElektronik Posta AdresiE-postailetisim@can2termik.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBarbaros Mah. Karanfil Sok. Varyap Meridian Stesi No:1 1D Villa4 Batı Ataşehir, İstanbul 0216 474 1 474 0216 474 0 474Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMelih Yüceyurt Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0216 474 1 474 yatirimciiliskileri@can2termik.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206736/700821Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Elektrik ÜretimŞirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 320000000 TRY 100 - İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBURAK ALTAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 08.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -ALİ KEMAL KAZANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 28.07.2020 İcrada Görevli Değil Fosil Yakıtlar Direktörü - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - -MUSTAFA ALİ ÖZAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.01.2021 İcrada Görevli Değil - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -NECDET AKŞAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 19.01.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi (Komite Üyesi), Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite Üyesi), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Komite Başkanı)UMUT APAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 19.01.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi (Komite Başkanı), Kurumsal Yöneitm Komitesi (Komite Başkanı), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Komite Üyesi)Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMELİH YÜCEYURT Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Finans Direktörü -ADEVİYE DEMİR PEKMEZCİ Muhasebe ve Raporlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Muhasebe ve Raporlama Direktörü -İNCİ ARIKAN İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü -İLKNUR YILMAZ COŞKUN Hukuk Direktörü Üst Düzey Yönetici Hukuk Direktörü -CANER DEMİRAYAK Stratejik Planlama ve Ticaret Direktörü Üst Düzey Yönetici Stratejik Planlama ve Ticaret Direktörü -BÜLENT BARUT Santral Müdürü Üst Düzey Yönetici Santral Müdürü -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÇan2 Trakya Kömür Maden A.Ş. Madencilik 550000 550000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkYel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. Madencilik 600000 600000 TRY 100 Bağlı Ortaklık