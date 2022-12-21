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***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.12.2022 17:27
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BURAK ALTAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 08.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
ALİ KEMAL KAZANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 28.07.2020 İcrada Görevli Değil Maden Grubu Başkanı - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - -
MUSTAFA ALİ ÖZAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.01.2021 İcrada Görevli Değil - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
UMUT APAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 19.01.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086664 Değerlendirildi Hayır
ZEHRA ZEYNEP DERELİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.12.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086664 Değerlendirildi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MELİH YÜCEYURT Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Finans Direktörü -
ADEVİYE DEMİR PEKMEZCİ Muhasebe ve Raporlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Muhasebe ve Raporlama Direktörü -
İNCİ ARIKAN İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü -
İLKNUR YILMAZ COŞKUN Hukuk Direktörü Üst Düzey Yönetici Hukuk Direktörü -
CANER DEMİRAYAK Stratejik Grubu Başkanı Üst Düzey Yönetici Stratejik Planlama ve Ticaret Direktörü -
BÜLENT BARUT Santral Müdürü Üst Düzey Yönetici Santral Müdürü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089005


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Tam 7.347 7.397 0,00  
Yarım 3.558 3.617 1,00  
Çeyrek 1.784 1.808 1,00  
Gümüş.Ons 23,99 24,01 -0,17  
Gümüş Gr. 14,38 14,40 -0,10  
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